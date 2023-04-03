Germencik Belediyesi ile Doğa Hareketler Araştırma Derneği ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yer hareketlerini izlemek üzere 3 istasyonun kurulacağı alanın belirlenmesi için çalışma gerçekleştirildi. Projenin hayata geçirilmesiyle büyük depremlerin önceden tahmin edilmesi sağlanarak deprem hareketlerinin 24 saat izlenmesi sağlanacak.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Germencik Belediyesi de fayların hareketleri ve jeofiziksel parametrelerinin gözlenerek risk hesaplamalarının yapılması için Doğa Hareketler Araştırma Derneği (DOHAD), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliği yaptı. Buna göre söz konusu istasyonlar sayesinde jeofizik sismik aktivitenin kayıtları alınarak meydana gelebilecek büyük depremler önceden tahmin edilmiş olacak.

"Belediye meclisimizde karara bağlayacağız"

Hayata geçirilecek olan projenin belediye meclis toplantısında karara bağlanacağını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; "Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları Projesi çerçevesinde Germencik Belediyesi, İTÜ ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği işbirliğiyle çalışma yaparak izleme istasyonları kuruyoruz. İlk etapta 3 nokta tespit ettik. Ölçülen çeşitli parametreler 24 saat kayıt altına alınacak olup, ilçemizde bulunan jeolojik hareketlerin yakından izlenmesine imkan sağlayacak. Konuyla ilgili ortak hizmet protokolünü yarın gerçekleşecek olan Nisan ayı Meclis toplantımızda görüşüp karara bağlayacağız" dedi.