Germencik Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde düzenlenen Cumhuriyet Koşusu yoğun ilgi gördü. Koşuya katılan çocuk ve yetişkinler, kendi kategorilerinde dereceye girmek için mücadele etti.

Germencik Belediyesi tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. Germencik İlçe Stadyumu’nda 7-18 yaş arasındaki çocuklar ile 18 yaş üzeri yetişkinler olmak üzere 9 kategoride düzenlenen Cumhuriyet Koşusu yoğun ilgi gördü. Toplam 276 kişinin katıldığı kategorilerde birinciye 2 bin lira, ikinciye bin 500 lira ve üçüncüye bin lira para ödülü verildi. Dereceye girmek için kıyasıya yarışan sporcular, büyük heyecan yaşadı.

Yarışı çok sayıda vatandaş da takip etti. Koşularda dereceye girenlere madalya ve para ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.