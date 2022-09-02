Türkiye genelinde başlatılan ’Cuma Geceleri Ailece Camide Buluşuyoruz’ projesi Aydın’ın Germencik ilçesinde sürdürülmeye devam ediyor.

Türkiye genelinde başlatılan ’Cuma Geceleri Ailece Camide Buluşuyoruz’ projesi Aydın’ın Germencik ilçesinde sürdürülmeye devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından mahalle camilerinde aile fertlerine yönelik camiye gitme projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde bir yıl boyunca aileler her hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece camiye davet edilecek. Aydın’ın Germencik ilçesinde de sürdürülen projede vatandaşlar her hafta Perşembeyi Cumaya bağlayan gece yatsı namazından önce camilere davet edilirken, son program Şeyh Mehmet Camii’nde gerçekleştirildi.

Programda İlçe Müftüsü Selman Coşkun, ’müslüman ailenin temel özellikleri’ konulu bir sohbet yaptı. Coşkun, ’aile olmak ve aile huzurunu sağlamak bazı fedakarlıklar ve eşlerin birbirilerine rahmet nazarıyla bakmaları ile mümkündür’ mesajını vererek sohbetine devam etti. Coşkun program sonunda Şeyh Mehmet Cami İmam hatibi Gazanfer Arslan ve programa katılan herkese teşekkür etti.