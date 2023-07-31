Germencik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkama ve dezenfekte aracı ile tüm mahallerde yer alan çöp konteynerleri temizleniyor.

Aydın’ın Germencik ilçesinde çöp konteynerlerinin daha hijyenik olması ve koku yaymaması için harekete geçen belediye ekipleri temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe genelindeki mahalleleri gezen ekipler, çöp konteynerlerini yıkayarak, dezenfekte ediyor. Özellikle yaz aylarında sıcaklar ile birlikte yoğun koku yapan çöp konteynerlerinin vatandaşları rahatsız etmemesi ve halk sağlığının korunması hedefiyle yapılan çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.