Germencik Belediyesi, daha temiz ve güzel bir dünya için çocukları atık yönetimi konusunda bilinçlendirmek amacıyla dikkat çeken bir projeye imza atarken, okullara teslim edilen basket potalı çöp sepetleriyle çocuklar eğlenerek çevreyi korumayı öğreniyor.

Germencik Belediyesi hayata geçirdiği proje ile hem atık yönetimi bilincini artırmayı hem de çocukların eğlenceli bir şekilde geri dönüşümün önemini anlamalarını sağlamak için potalı çöp sepeti projesini hayata geçirdi. Okullarda öğrencilerin dikkatini çeken potalı çöp sepetleri, çocukların oyun oynarken atıklarını doğru bir şekilde atmalarını teşvik ediyor. Proje ile çocukların çevreye duyarlılığı artırılması ve atıkların doğru yönetimi konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Çocukların atık yönetimi konusunda eğitilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci projeyle ilgili yaptığı açıklamada “Çocuklarımıza geri dönüşüm bilinci kazandırmak için okullarımıza geri dönüşüm potaları kazandırıyoruz. Yeni potalarımızı çocuklarımızın hizmetine sunduk. Haydi çocuklar” ifadeleri yer aldı.