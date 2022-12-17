Germencik Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği ağaç budama işleminden elde edilen ağaç dallarını paketleyerek ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtıyor.

Germencik Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği ağaç budama işleminden elde edilen ağaç dallarını paketleyerek ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtıyor.

Germencik’te kış mevsimi bakımı çerçevesinde ilçe genelinde bulunan ağaçların budanması için çalışma başlatıldı. Mevsimine uygun olarak yapılan çalışmalarda, ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için budama işlemleri yapılıyor. Titizlikle yürütülen çalışmalar çerçevesinde ayrıca kuru ağaçlar, elektrik tellerine uzanan ağaç dalları, araç ile vatandaşların geçişini engelleyen ve can güvenliğine tehdit oluşturan dallar için de gerekli işlemler yapılıyor.

İlçe genelinde gerçekleştirilen ağaç budama işleminden elde edilen ağaç dalları, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in talimatıyla ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtılmaya başlandı. Budama işleminden elde edilen ağaç dallarını yakacak olacak şekilde keserek paketleyen belediye ekipleri, daha sonra paketlenen yakacakları araçlara yükleyerek belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediyor. Uygulama ile hem budama işleminden elde edilen odunlar israf edilmeyerek ekonomiye kazandırılıyor hem de ihtiyaç sahiplerinin yakacak ihtiyaçları karşılanmış oluyor.

İlçede budama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Öndeş, “Ekiplerimiz mahallelerde ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor. Mevsimsel olarak yaptığımız budama çalışmalarının dallarını belirlenen yoksul vatandaşlarımıza ve belediyemize talepte bulunan ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Tüm ekiplerimizle birlikte Germenciklilerin rahatı, huzuru için gün ya da saat gözetmeden mesai yapıyoruz. Halkımızdan gördüğümüz teveccüh de doğru işler yaptığımızı kanıtlıyor” dedi.