Germencik Belediyesi ile Afet Arama Eğitim ve Yardım Derneği (AFAR) işbirliğinde belediye personeline yönelik ’Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi’ düzenlendi.

Belediye personellerinin bilgili ve donanımı olması hedefiyle hizmet içi eğitim programlarına devam eden Germencik Belediyesi, her an afete hazır olmak için eğitim gerçekleştirdi. Afet Arama Eğitim ve Yardım Derneği (AFAR) işbirliği ile gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara afet öncesi hazırlık süreçleri, afet anında uygulanması gereken doğru davranış modelleri ve sonrasında yapılacak kritik adımlar ve ilkyardım konularında bilgilendirmeler yapıldı. Özellikle deprem, sel ve yangın gibi muhtemel afet durumlarında ilk 72 saatin hayati önem taşıdığı da vurgulanırken, kurumsal hazırlık planlarının nasıl oluşturulacağına dair de pratik bilgiler paylaşıldı. Acil iletişim protokolleri ve tahliye prosedürleri gibi konular ile ilgili de interaktif bir eğitim gerçekleştirilirken, katılımcılara uygulamalı örnekler gösterildi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve AFAR Derneği’ne teşekkür eden Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci; "Afet Arama Eğitim ve Yardım Derneği (AFAR) iş birliğiyle belediyemiz konferans salonunda personellerimize afet eğitimi verdik. Afetlere yönelik bilinçli bir toplum hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teşekkürlerimi sunuyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.