Aydın’ın Germencik ilçesinde belediye ekipleri bahar temizliği mesaisini sürdürüyor.

Germencik Belediyesi ekipleri baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelinde çevre temizliği ve düzenlemeleri, ağaç ve bitkilerin bakımları, ilaçlama çalışmaları gibi faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Daha temiz ve sağlıklı bir Germencik için yürütülen yoğun çalışma takvimiyle ekipler, belli bir plan dahilinde bahar temizliğini gerçekleştiriyor.

Konu ile ilgili Germencik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “İlçemiz genelinde çevre temizliği ve düzenlemeleri, ağaç ve bitkilerin bakımları, ilaçlama çalışmaları gibi faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz yoğun bir çalışma takvimiyle ve belli bir plan dahilinde faaliyetlerini düzenli olarak sürdürüyor. Daha temiz ve güzel bir Germencik için çalışıyoruz” ifadeleri yer aldı.