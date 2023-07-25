Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerinin eğitimlerine katılan 70 öğrenci, trafik eğitimlerinin ardından “trafik dedektifi” oldu.

Trafik güvenliğinin artırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla öğrencilere yönelik eğitimlerine devam eden Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaya Önceliği ve Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde Germencik ilçesi Çarşı Sarı Hatun Camii’nde eğitim gören 70 öğrenciye trafik ışıkları, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında eğitim verdi.