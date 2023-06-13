Aydın’ın Germencik ilçesinde hakkında 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Germencik’te “ Bina ve Eklentileri İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından aranan ve hakkında toplam 25 yıl 6 ay 1 gün hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.