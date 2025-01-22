Aydın’ın Germencik ilçesinde avcıların günlük avlayabilecekleri av hayvanı limitleri belirlendi.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru başkanlığında 2025 Yılı Av Komisyonu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, ilçe genelinde geçerli olacak 2025 yılı av dönemi için avcılıkla ilgili usul ve esaslar belirlendi. Alınan kararlar kapsamında avlanma süreleri ile avcı başına günlük avlanabilecek av hayvanı limitleri, yasaklanan avlaklar, türler ve avlanma günleri, koruma altına alınacak ve avına izin verilecek türler, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araç ve gereçler, yasaklanan avlanma usulleri, yaban domuzu sürek avı esasları ve mücadele amaçlı avlanmalar, diğer kısıtlama ve düzenlemeler belirlendi. Toplantıda ayrıca, yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir avcılık politikalarının geliştirilmesi adına çeşitli önlemler de görüşülerek karara bağlandı. Belirlenen esaslar, 2025 yılı av sezonunda tüm avcılar ve ilgililer tarafından dikkate alınacak. Toplantıya, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve avcı kuruluşlarından temsilciler katıldı.