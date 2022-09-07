Aydın’ın Germencik ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri E.Y. ile E.A. isimli 2 şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler Germencik ilçesi Alangüllü Mahallesi yakınlarında şüphelilerin kullandığı araca baskın gerçekleştirdi. Yapılan aramada 111 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alına 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.Y. ve E.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.