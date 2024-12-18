Aydın’ın Germencik ilçesinde bir işletmede çalışan 102 kadına ‘En iyi narkotik polisi anne’ eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen eğitim faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede KOM Şube Müdürlüğü ekipleri de uyuşturucu ile mücadele konularındaki eğitimlerini sürdürüyor. Germencik ilçesinde bulunan bir işletmesine giden ekipler, işletmede çalışan 102 kadına “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında uyuşturucu madde kullanımında alınacak tedbirler ve UYUMA isimli program hakkında eğitim verdi.