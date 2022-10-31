Germencikli 17 sporcu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı turnuvasında derece aldı. Sporcuları sosyal medya hesabından tebrik eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Germencik Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Germencikli 17 sporcu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı turnuvasında derece aldı. Sporcuları sosyal medya hesabından tebrik eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Germencik Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İzmir’de düzenlenen İller Arası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Minikler ve Yıldızlar Kickboks Şampiyonası sona erdi. Turnuvaya katılan Germencik ilçesinden 10’u birinci olmak üzere 17 sporcu başarıyla döndü. Müsabakalarda ’minikler’ kategorisinde Berrak Büyüktürkmen birinci, Evin Tekin, Berat Tekin, Baran Tekin ile Derya Koç ikinci, Ömür Güneş, Muhammet Yusuf Göçmen ve Adem Acar üçüncü oldu. ‘10 yaş altı minikler’ kategorisinde ise Eymen Arpak, Adnan Çolak, Emirhan Taş, Güney Acar, Revan Demir, Ilgın Gülbakır, Ensar Zortul, Nurettin Azman ve Çınar Tekin birinci oldu.

Minikleri başarılarından dolayı kutlayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Germencikli genç sporcularımız katıldıkları turnuvalarda kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen Minikler-Yıldızlar Kick Boks turnuvasında ‘minikler’ ve ‘10 yaş altı minikler’ kategorilerinde mücadele eden sporcularımızdan 10 sporcumuz 1’incilik, 4 sporcumuz 2’incilik, 3 sporcumuz ise 3’üncülük alarak bizlere büyük bir mutluluk ve gurur yaşattılar. Genç sporcularımızı ve kıymetli antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Germencik Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.