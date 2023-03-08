Aydın’ın Germencik ilçesinde 4-6 yaş Kur’an kursunda eğitim gören minikler harçlıklarını biriktirdikleri kumbaralarındaki parayı depremzedeler için bağışladı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde 4-6 yaş Kur’an kursunda eğitim gören minikler harçlıklarını biriktirdikleri kumbaralarındaki parayı depremzedeler için bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ve ’asrın felaketi’ olarak adlandırılan 11 ili etkisi altına alan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar depremzedeler için yardım seferberliği başlattı. Bu çerçevede ’Türkiye İçin İyilik Vakti’ sloganıyla başlatılan yardım seferberliğine toplumun tüm kesimlerinden destek yağmaya devam ediyor. Germencik İlçe Müftülüğü’ne bağlı Merkez 4-6 Yaş Kur’an kursunda eğitim gören minikler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremzedeler için bağışladı. Kur’an kursu öğreticileri eşliğinde İlçe Müftülüğü’ne gelen minikler, kumbaralarını depremzede kardeşlerine ulaştırmak üzere Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun’a teslim etti. Müftü Coşkun, miniklere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek çeşitli ikramlarda bulundu.

Müftü Coşkun, “Çocuklarımızı, ailelerini ve öğretmenlerini bu güzel kampanyadan dolayı tebrik ederim. Allah, minik yavrularımızı vatana, millete ve ailelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmeyi nasip etsin" dedi.