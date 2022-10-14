Aydın’ın Germencik ilçesinde ava gitmek için çıkarak kayıplara karışan Durmuş Tosun’un 17 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Aydın’ın Germencik ilçesinde ava gitmek için çıkarak kayıplara karışan Durmuş Tosun’un 17 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Olay, 27 Eylül Salı günü Çamköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Durmuş Tosun sabah saatlerinde otomobiliyle ava gitmek için evinden ayrıldı. Eve geri dönmeyen ve Tosun’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Tosun’u bulmak için geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, şahsın aracını ilçeye bağlı Habibler Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu. Bölgede, jandarma, AFAD, Beşir Derneği, Germencik Belediyesi ve diğer kuruluşlar kayıp avcının izine ulaşmak için köşe bucak arama çalışması başlattı.

17 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Bölgede 17 gün boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde kayıp avcı Tosun’un cansız bedenine ulaşıldı. Tosun’un cesedi Habibler Mahallesi’ndeki dağlık alanda bulunurken, ilk incelemelere göre şüpheli bir duruma rastlanmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.