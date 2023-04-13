Germencik Belediyesi, Ramazan ayı sebebiyle “Kahramanlar Kumpanyası” adlı müzikli ve danslı çocuk oyununu miniklerle buluşturdu.

Germencik Belediyesi, Ramazan ayı münasebetiyle etkinlikleri sürdürüyor. Çocuklara yönelik etkinliklere önem veren Germencik Belediyesi, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen oyunda çocukları ve ailelerini ağırladı. Yoğun ilgi gören etkinlikte çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı. Ebeveynler ve çocukları konferans salonunu doldurdu.

Çocuklara yönelik sanatla ilgili ve kültürel faaliyetlerin süreceğini ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Çocuklarımız Belediyemiz Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda sahnelenen Kahramanlar Kumpanyası Çocuk Oyununda oldukça keyifli vakit geçirdiler. Onların şen kahkahaları ve neşeleri bütün yorgunluğumuza değiyor. Germencik Belediyesi olarak çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını yükseltecek, sanatla ilgili ve kültürel açıdan gelişimlerine katkı sunacak etkinliklerimizi aralıksız sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kahramanlar Kumpanyası adlı tiyatro oyununda "Keloğlan, Nasreddin Hoca, Hacivat-Karagöz” etkinlik süresince minikleri güldürdü. Müzikli komedinin yoğun olduğu oyuna çocuklarda eşlik ederek gülüp eğlendi. Etkinliğe katılan aileler, çocuklara yönelik sürdürdüğü etkinliklerden dolayı Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e teşekkür etti.