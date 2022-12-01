Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Germencik Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü projeli çalışmalarla tamamlanıp hizmete açılan 390 milyon TL tutarındaki tesis, alt yapı ve üst yapı hizmetleri törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Alt ve üstyapı hizmetleri ile vazifemizi yapıyoruz. Biz bu şehirde hiç kimseyi aç ve açık vaziyette bırakmadık” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Germencik Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü projeli çalışmalarla tamamlanıp hizmete açılan 390 milyon TL tutarındaki tesis, alt yapı ve üst yapı hizmetleri törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Alt ve üstyapı hizmetleri ile vazifemizi yapıyoruz. Biz bu şehirde hiç kimseyi aç ve açık vaziyette bırakmadık” dedi.

Germencik Belediyesi’nin yeni satın aldığı hizmet binasının konferans salonunda gerçekleştirilen toplu açılış törenine katılım yoğun olunca, davetlilerin bir kısmı programı salon dışından takip etmek zorunda kaldı.

Programda ilk konuşmayı yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, başta Germencik Belediyesi’nin hizmet binası olmak üzere, Bozköy, Çamköy, Dağyeni, Abdurrahmanlar, Üzümlü, Kızılcapınar, Reisköy, Mursallı Şahintepesi sosyal tesisleri, Germencik-Ortaklar yürüyüş yolu, Balatçık, Ömerbeyli, Ortaklar düğün salonları ile 6 bin metrekare alana yapılan parklardan söz etti. Asla siyaset yapmadan herkesi kucaklayarak hizmetleri sürdürdüklerini kaydeden Başkan Öndeş, hiçbir yerden kredi kullanmadan kirada oturdukları belediye hizmet binasını satın aldıklarını söyledi.

Süreç içerisinde kanalizasyon, içme suyu, yol ve benzeri altyapı ve üst yapı hizmetlerinin yanında sosyal belediyeciliğe de büyük önem verdiklerini belirten Başkan Öndeş, bu hizmetleri yaparken sadece insana fayda odaklı çalıştıklarını söyledi. Öndeş; “Otizm merkezine kadar Germencik için ne yapılması gerekiyorsa Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun destekleri ile bunları başardık” diyerek sadece belediyecilik hizmetleri değil aynı zamanda vatandaşları, esnafı ve hatta hayvanların bile zor günlerde yardımına koştuklarını söyledi.

“Ortak akılla hizmet veriyoruz”

Aydın’da ortak akılla hizmet verdiklerini ve sürekli belediye başkanları ile toplantı halinde olduklarını belirterek başarılı çalışmalarından dolayı Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’i tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, konuşması sırasında Millet İttifakı’ndan AK Parti’ye geçmeyen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaplan için de “Göz bebeğimiz İncirliova Belediye Başkanımız Aytekin Kaplan da burada” ifadesini kullandı.

Germencik’te bugünün rakamları ile 390 milyon TL tutarında yatırım yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Cumhur İttifakı yıllardır Germencik’te idi. Ancak hizmet etmek bize nasip oldu. Germencik halkına da verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. ASKİ olarak 214 kilometre alt yapı çalışması yaptık. Önümüzdeki günlerde 18 adet içme suyu sondaj kuyusu ve arıtma tesisleri hizmete girecek. Bunlar zaten vazifemiz. Ancak biz olduğumuz sürece herkes bilsin ki kimse bu şehirde aç açık yatağa girmez” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Bülent Tezcan’ın da Aydın’da ve ülke genelinde CHP’li belediyelerin verdikleri hizmetlerden söz ettiği programın sonunda bugünün rakamları ile 390 Milyon TL tutarındaki hizmetlerin toplu açılışı gerçekleştirildi.

Program sona erdikten sonra aynı mekanda CHP Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ayrı bir törenle çeşitli partilerden CHP’ye katılan temsilen salona gelenlere rozet takıldı.

Törene ev sahipleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in yanı sıra CHP Genel CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Bülent Tezcan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, çeşitli ilçelerin belediye başkanları, partililer muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.