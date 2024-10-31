Aydın’ın Germencik ilçesinde yaşayan Ali Baş (22), hayatını İsveçli Cassandra İssabel Elise Bard (29) ile birleştirdi.

Germencik ilçesi Kızılcapınar Mahallesi’nde yaşayan 22 yaşındaki Ali Baş, 1 yıl önce tanıştığı İsveçli Cassandra İssabel Elise Bard (29) ile mutluluğa ‘Evet’ dedi. 2023 yılında Kuşadası’nda turizmci olarak çalıştığı esnada tanıştığı Cassandra ile dostluklarını devam ettiren Ali Baş, yaklaşık 1 yıl uzaktan görüşmeye başladı. Bu sürede dostlukları ilerleyen çift, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Aileleri ile tanışan gençler, evlilik için adım attı. Germencik Belediyesi’nde düzenlenen nikah töreni ile dünya evine giren genç çifti, aileleri de yalnız bırakmadı. Nikah törenine katılan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de genç çifte mutluluklar dileyerek, evlilik cüzdanlarını takdim etti. Çifti tebrik eden Başkan Zencirci; “Kızılcapınar’dan kardeşimiz Ali Baş ve İsveç’ten Cassandra İssabel Elise Bard’ın nikah törenlerine katıldık, evlilik cüzdanını takdim ettik. Genç çiftimizi tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

“Türkiye’yi çok sevdi”

Cassandra’nın Türkiye’yi çok sevdiğini ifade eden Baş; “23 Temmuz 2023 yılında Kuşadası’nda tanıştık. Cassandra da Kuşadası’na tatile gelmişti. Ben de turizmde çalışıyordum. O şekilde tanıştık. Tatilden sonra İsveç’e geri döndü. Yaklaşık 1 yıl telefon üzerinden görüntülü görüştük. Sonra buraya geldi ailemle tanıştı. Ben onun ailesiyle tanıştım. Cassandra benim ailemle çok iyi anlaştı. Süreç böyle devam etti. Kısa sürede birbirimizi sevdik ve evlenme kararı aldık. Bakalım şimdilik süreç ne gösterecek ama Cassandra buraları çok sevdi. Duruma göre bakacağız burada veya İsveç’te yaşayacağız” dedi.