Aydın’ın Germencik ilçesinde faaliyet gösteren gıda işletmeleri ve marketlerde, belediye zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Germencik Belediyesi koordinesinde gerçekleştirilen gıda denetimleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede sahaya inen zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli gıda tüketebilmesi için gıda işletmeleri ve marketlerde denetim gerçekleştirdi. İlçe genelindeki marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde satılan ürünlerin gramaj, etiket, irsaliye karşılaştırmaları ve son kullanma tarihlerinin kontrolleri yapıldı. Konu ile ilgili Germencik Belediyesi’nden "Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz" başlığıyla yapılan açıklamada "Halk sağlığını korumak için gıda güvenliği konusunda zabıta ekiplerimiz denetimlerini sıkı bir şekilde yürütüyor. İlçemizde bulunan gıda işletmeleri ile marketlerde özellikle soğuk zincir gerektiren bozulmaya müsait ürünler ve son kullanma tarihi konuları başta olmak üzere düzenli olarak ürün denetimlerimizi sürdürüyoruz" ifadeleri yer aldı.