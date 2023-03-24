Germencik İlçe Müftülüğü Manevi Rehberlik ve Danışmanlık Ekibi depremin vurduğu illerden biri olan Malatya’ya doğru yola çıktı.

Geçtiğimiz ay meydana gelen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan 11 ilde etkili olan yıkıcı depremin ardından 45 binin üzerinde insan hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Depremlerin hemen ardından afetzedelerin yardımına koşan Diyanet İşleri Başkanlığı, kentler yeniden ayağa kalkana kadar bölgede kalmaya ve çalışmaya devam ediyor. Başta barınma ve gıda gibi ihtiyaçların karşılanmasının yanında, 4-6 yaş grubu çocuklara eğitim, moral motivasyon hizmetleri, vatandaşlara manevi rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini ve din Hizmetlerini de sunuyor. Deprem bölgesine Ramazan Ayı’nda din hizmetleri ve manevi destek hizmetlerinde bulunmak üzere Aydın İl Müftülüğü koordinesinde Germencik İlçe Müftülüğü, İlçe Müftüsü Selman Coşkun’un başkanlığında 3’ü bayan olmak üzere toplamda 10 kişilik bir ekip, nöbeti devralmak üzere Malatya’ya doğru yola çıktı.