Aydın’ın Germencik ilçesine yapılması planlanan Gençlik Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Aydın’ın Germencik ilçesine yapılması planlanan Gençlik Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gençlerin sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra sportif faaliyetleri de sevdirmek amacıyla hizmet veren Gençlik Merkezleri’nin sayısı il genelinde artmaya devam ediyor. Bu çerçevede Germencik ilçesine de yapılması planlanan Gençlik Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. 15 milyon 500 bin TL maliyeti olan merkezin Haziran ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Temel atma törenine katılan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ise merkez alanında inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Evlatlarımız, gençlerimiz hep gülsün diye durmadan çalışıyoruz. Germencik Gençlik Merkezi Temel Atma Törenimizi gerçekleştirdik. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadeleri yer aldı.