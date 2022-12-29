Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ’İller Arası Muaythai Şampiyonası’nda madalya kazanan Germencik Belediyesporlu 6 sporcuyu makamında ağırladı. Başkan Öndeş, başarılar sebebiyle mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek, sporculara teşekkür etti.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ’İller Arası Muaythai Şampiyonası’nda madalya kazanan Germencik Belediyesporlu 6 sporcuyu makamında ağırladı. Başkan Öndeş, başarılar sebebiyle mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek, sporculara teşekkür etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 17-18 Aralık’ta düzenlenen ’İller Arası Muaythai Şampiyonası’na Germencik Belediyespor Kulübü adına 6 sporcu katıldı. Çeşitli branşlarda düzenlenen müsabakalarda yıldız erkekler 50 kilogramda Kerem Sabancı birinci, yıldız erkekler 50 kilogramda Furkan Ege Doğan üçüncü, minik erkekler 42 kilogramda Berke Kümüş birinci, minik erkekler 53 kilogramda Yağız Madran birinci, minik erkekler 30 kilogramda Gökhan Şakir ikinci oldu. Madalya kazanan sporcular, antrenörleriyle birlikte Belediye Başkanı Fuat Öndeş’i makamında ziyaret etti. Başarılı sporcuları ile antrenörü tebrik eden Başkan Öndeş, öğrencilere hediye verdi.

Düzenlenen müsabakalarda 6 sporcunun elde ettiği başarıdan dolayı gururlandıklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Gençliğe yapılan yatırım, geleceği yapılan yatırımdır. Bu anlayışla çıktığımız yolda başarıları da gördükçe mutlu oluyoruz. Müsabakalarda elde ettiğimiz başarılar, sporcu kardeşlerimizin özverili çalışmalarıyla gerçekleşiyor. İlçemizden yeni şampiyonlar çıkarmaya devam edeceğimize inanıyorum. Sporun her alanına desteklerimizi sürdürerek gençlerimizin her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.