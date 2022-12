Germencik Belediyesi tarafından hizmete açılan Necmiye Ergör Kütüphanesi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Böyle bir kütüphaneyi ilçemize kazandırdığımız için çok mutluyuz” dedi.

Gençlerin eğitimine büyük önem veren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in girişimleri ile ilçeye kazandırılan Necmiye Ergör Kütüphanesi, kitapseverler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bilgiye erişim ihtiyacı olan herkes için tam bir yaşam alanı sunan kütüphane, her yaştan vatandaşa hitap ediyor. Günün her saatini kütüphanede geçiren öğrenciler ve kitapseverlerin tam not verdiği kütüphanede Türk, dünya, gençlik, çocuk edebiyatı ile şiir, araştırma-tarih, sanat ve deneme türünde 3 bin 500 kitap bulunuyor.

Kütüphaneye ders çalışmaya gelen öğrenciler Germencik Belediyesi’nin kendilerine sunduğu hizmetten ve kaliteden çok memnun olduklarını belirtti. Sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabileceği, ders çalışabileceği, boş vakitlerini değerlendirebileceği kütüphaneden yaralanan öğrenciler ve kitapseverler, Germencik’e örnek bir kütüphane kazandıran Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e teşekkürlerini ilettiler.

Öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkânların yanı sıra öğrencilerin başarılarını arttıracak nitelikli ders çalışma ortamları da oluşturmak için çalıştıklarını kaydeden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Eğitim konusundaki faaliyetlerimiz aralıksız devam ettiriyor. Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin daha iyi bir ortamda kitap okumaları ve ders çalışmalarını sağlamak amacıyla hizmete açtığımız kütüphaneye gösterilen ilgi bizleri de oldukça memnun ediyor. Derslerden arta kalan zamanlardaysa öğrenciler, kütüphanemizde bulunan mantık oyunlarıyla da beyin jimnastiği yapma imkanı buluyor. Böyle bir kütüphaneyi ilçemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda kitaplarını okuyup, derslerini yapacağı alanlar oluşturmaya, eğitime destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Germencik Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezi’nin ikinci katında hizmete açılan Necmiye Ergör Kütüphanesi hafta içi 08.30-17.30 cumartesi günü ise 10.00-17.00 arası hizmet veriyor.