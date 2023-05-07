Germencik Belediyesi bir basın kuruluşunda Selatin Mahallesi’ndeki yol çalışması ile ilgili basın açıklaması yayımladı.

Germencik Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Germencik Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Fuat Öndeş’in liderliğinde ilk günden bugüne marka bir kent oluşturma amacı ve hedefiyle ilçemizi tanıtacak, ön plana çıkaracak, gerçek değerini gösterecek vitrin projelere imza attık. Bu önemli çalışmalarımızdan birisi de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun desteği ve Büyükşehir Belediyemizin iş birliği ve katkısıyla Selatin Mahallemizde gerçekleşti. Selatin Organik Köy Pazarı projemiz başlı başına hem mahalle özelinde büyük bir tanıtım sağladı hem de kadınların istihdamında önemli fayda sundu. Alt ve üst yapı çalışmaları başta olmak üzere park yapımı, sosyal hizmetler, peyzaj, düzenleme kısacası belediyecilik anlamında iki belediye olarak mutlak iş birliği ve hassasiyetle çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Ancak medyada çıkan ve muhtar Kerim Çetin’in açıklamalarının olduğu bir takım haberlerde yer alan ifadelerden açıkça anlaşılmaktadır ki bugüne kadar verilen emeğin ve gösterilen çabanın tabiri caizse hiç etik olmayacak bir şekilde siyasete kurban edilmek istendiği görülmektedir. Haberde muhtar Çetin’in YİKOB’un yaptığı yola atıfta bulunarak Germencik Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunmamasına rağmen görev alanımızmış ve tarafımızca kasıtlı olarak ihmal edilmiş gibi bir algıyla sarf ettiği kelimeleri siyaset amacıyla mahallede bulunan siyasilere yaranma çabası olarak görüyor ve büyük bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Yolun yapımıyla ilgili YİKOB kendi görev ve sorumluluk sahasında yapması gerekeni yapmış ve vazifesini ifa etmiştir. Germencik Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaları ve mahallemize verdiğimiz önemi Selatin halkının zaten takdir edeceğinden ve emek gibi yüce bir değerin kirli siyasi emellere alet edilmesine müsaade etmeyeceğinden hiç şüphemiz yoktur. Çetin’i de vicdanlı ve etik olmaya davet ediyor, siyasi yaklaşımlarla hareket edip yapılan hizmet ve yatırımları göz ardı ederek iki belediyenin sorumluluk sahasında bulunmayan hali hazırda zaten YİKOB’un yapması gereken işlerle ilgili bize yönelttiği eleştirilerinde ölçülü ve mantıklı olmasını tavsiye ediyoruz. Aksi halde siyaset yapmak istiyorsa muhtarlık rozetini çıkarıp gereğiyle hareket etmesi daha doğru olacaktır. Kamuoyuna saygı ile sunarız" ifadelerine yer verildi.