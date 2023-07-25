Germencik Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 26 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklıklarının pik yapacağı ve mevsim normallerinin oldukça üstüne seyredeceğini açıklaması üzerine saha personellerine öğleden sonra izin verildiğini açıkladı.

Personellerin sağlığını korumak için önlem aldıklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Temizlik İşleri, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerinde görevli saha çalışanlarına öğleden sonra izin verdiklerini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Bir süredir ciddi düzeyde bunaltıcı bir sıcak havanın etkisinde olan bölgemizde bunun daha da artacağını ve özellikle 24 Temmuz Çarşamba günü pik yapacağı bilgisini aldık. Meteorolojiden aldığımız bilgiler ışığında personellerimizin sağlığını korumak için yarın öğleden sonra saha görevlilerimize izin verdik. Sıcaklıkların bu denli yüksek seviyelerde devam etmesi durumunda çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın özellikle de yaşlılarımız, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve çocuklarımızın dikkatli olmalarını, mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını önemle rica ediyoruz" dedi.