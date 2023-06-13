Germencik Belediyesi, Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın katılımıyla ’Türkiye’de Deprem Kuşakları Beklenen Muhtemel Germencik ve Ortaklar Depremi’ konferans ve imza günü gerçekleştirecek. Konferans ve imza günü etkinliği 16 Haziran Cuma günü saat 17.00’de Germencik Belediyesi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda yapılacak.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından ilçede deprem duyarlılığını artırmak isteyen Germencik Belediyesi bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Germencik Çevre ve Doğa Derneği iş birliğince ilçede, deprem bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ’Türkiye’de Deprem Kuşakları Beklenen Muhtemel Germencik ve Ortaklar Depremi’ konulu söyleşi ve imza günü düzenlecek. Konferans, 16 Haziran Cuma günü saat 17.00’de Germencik Belediyesi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda düzenlenecek.

Vatandaşları seminere davet eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Belediyemiz ve Germencik Çevre ve Doğa Derneği iş birliğiyle hazırladığımız Germencik Belediyesi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda 16 Haziran 2023 Cuma günü saat 17.00’da gerçekleşecek olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın konuk olacağı ’Türkiye’de Deprem Kuşakları, Beklenen Muhtemel Germencik ve Ortaklar Depremi’ konulu konferansa tüm halkımız davetlidir" ifadelerini kullandı.