Germencik Belediyesi, kent genelinde yol yapım ve çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezinde süren doğalgaz çalışmalarının ardından bozulan cadde ve sokak yolları hızla yenileniyor.

Germencik Belediyesi ekiplerince kent genelinde çalışmalar dört koldan sürdürülüyor. İlçe genelinde parke taşı döşeme, tesviye, genişletme ve benzeri gibi çalışmalar sürerken aynı zamanda doğalgaz alt yapı çalışmaları çerçevesinde bozulan yolların da yapımı hızla devam ediyor. Bu çerçevede ilçe merkezindeki Camikebir ve Park mahallelerinde doğalgaz çalışması nedeniyle kazılan cadde ve sokaklarda yenileme ve yapım çalışmaları da Germencik Belediyesi ekiplerince tüm hızıyla gerçekleştiriliyor.

“Çalışmalar aralıksız sürüyor”

Çalışmalar hakkında konuşan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “İlçemizde devam eden doğalgaz alt yapı çalışmalarının ardından hatların geçtiği güzergahlarda yol yapım çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Yoğun bir çalışma takvimi uygulayan ekiplerimiz, ulaşım ve estetik açıdan yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerine devam ediyor. Modern, güzel ve sorunsuz bir Germencik için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.