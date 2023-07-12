Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Okulu etkinlikleri, yoğun katılımlı bir törenle açıldı. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Çocuklarımız mutluysa bizler de mutluyuz” dedi.

Germencik Belediyesi tarafından okulların tatile girmesiyle birlikte her yıl düzenlenen yaz okulu programı bu yıl da yoğun bir katılımla başladı. 6-12 yaş grubunda bulunan öğrenciler için Germencik Belediyesi tarafından hazırlanan Yaz Okulu etkinliklerinde çocuklara yüzme, futbol, voleybol, jimnastik branşları olmak üzere çeşitli spor dallarında eğitimler veriliyor. Germencik 80. Yıl Spor Salonu’nda düzenlenen açılış töreni ile çocuklara formaları Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından verildi. Devam edecek olan yaz okulu etkinlikleri çerçevesinde çocukların, belediyenin uzman antrenörlerince sportif faaliyetler aracılığıyla hem bedensel hem de psikolojik anlamda gelişimlerine katkıda bulunulması sağlanıyor. Başkan Öndeş çocuklarla yakından ilgilenerek sevinçlerine ortak oldu. Tribünleri dolduran öğrencilerle sohbet eden Başkan Öndeş hatıra fotoğrafı çekildi.

Öğrencilere yaz mevsimi boyunca keyifli bir vakit geçirmelerini dileyen Başkan Öndeş, “Germencik Belediyesi olarak bu yıl da çocuklarımızın spor ve eğlence dolu bir yaz geçirmeleri için hazırladığımız yaz okulu etkinliklerimizin açılışını gerçekleştirdik. İlçemiz kapalı spor salonunda çocuklarımızın coşkusuyla açılışımızı gerçekleştirerek, formalarını dağıttık. Gösterdikleri sevgi ve ilgiye çok teşekkür ediyor, keyifli bir yaz geçirmelerini diliyorum. Çocuklarımız mutluysa bizler de mutluyuz" dedi.