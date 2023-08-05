Germencik Belediyesi muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, afiyet olsun dileklerinde bulunarak bereket, huzur ve sağlık dolu aşure hayırlarında buluşmayı temenni etti.

Geleneksel olarak düzenlenen aşure hayrı, Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 bin kişilik aşure hayrına vatandaşlar ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Germencik kent meydanında ve Ortaklar Mahallemizde vatandaşlarımıza dayanışma, paylaşma ve bereketin sembolü Aşure ikramında bulunduk. Afiyet olsun dileklerimizi sunuyor, bereket, huzur ve sağlık dolu nice aşure hayırlarında buluşmayı temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.