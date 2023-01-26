Germencik Belediyesi, Regaip Kandili vesilesiyle ilçede kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. Başkan Öndeş, Regaip Kandili’nin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diledi.

Germencik Belediyesi, Regaip Kandili vesilesiyle ilçede kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. Başkan Öndeş, Regaip Kandili’nin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diledi.

Germencik Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinde semt pazarına giderek sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, esnaf ve vatandaşların kandilini kutlayarak “hayırlı işler” dileklerinde bulundu.

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili’ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Başkan Öndeş, “Soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı bugünlerde ekiplerimizle, sabahın erken saatlerinde sıcak çorba ikramı gerçekleştirdik. Bu soğuk havalarda esnaf ve vatandaşlarımızın bir nebze de olsa içlerini ısıtmak için çorba ikramında bulunduk. Regaip Kandili’nin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Belediyenin çorba ikramından dolayı memnuniyetini dile getiren pazarcı esnafı ve vatandaşlar Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e teşekkürlerini iletti.