Germencik Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yaptığı eşya yardımı ile yüzleri güldürmeye devam ediyor. Belediye olarak her fırsatta vatandaşların yanında olduklarını belirten Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, yanında olmaya gayret gösteriyoruz.” dedi.

Germencik Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yaptığı eşya yardımı ile yüzleri güldürmeye devam ediyor. Belediye olarak her fırsatta vatandaşların yanında olduklarını belirten Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, yanında olmaya gayret gösteriyoruz.” dedi.

Germencik Belediyesi, maddi durumdan yoksun olan ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Germencik Belediyesi Sosyal Ağı (GESA) ekiplerince, yardımsever vatandaşlardan temin edilen mobilya, beyaz eşya gibi ev malzemeleri kullanışlı hale getirildikten sonra gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Giyim bankası aracılığıyla da ihtiyaç fazlası giyim eşyaları da toplanıp, temizletilerek hazır hale getiriliyor. Giyim bankasından ihtiyaç sahibi vatandaşlarca alınan elbiseler de yüz güldürüyor.

Gelinlik ve sünnetlikler rağbet görüyor

Düğün törenlerinde kullanılan gelinlik, damatlık ve sünnet elbisesinin de bulunduğu giyim bankasında, bebeğinden çocuğuna, gencinden yaşlısına çeşitli türlerden elbise bulunuyor. Ellerinde ihtiyaç fazlası ev eşyası ya da elbise bulunan vatandaşlar, belediyenin iletişim hattı olan 0256 563 0120 numarasını arayıp, malzemeleri evlerinden aldırabiliyor. Böylece kullanılmayan ihtiyaç fazlası ev eşyaları ile elbiseler çöpe atılmayarak değerlendiriliyor.

“Her fırsatta vatandaşımız yanındayız”

Asli işlerin yanında, sosyal belediyeciliğe de büyük önem verdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Sosyal Belediyecilik anlayışımız çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz projelerimizle toplumun her kesiminden tüm vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini imkanlarımız dahilinde karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın yüzündeki bir tebessüm bile tüm yorgunluğumuzu alıyor ve bizi mutlu etmeye yetiyor. Sosyal belediyecilik gereği halkımızın, her anlamda yanında olmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.