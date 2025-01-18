Personellerin bilinçlenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedefiyle Germencik Belediyesi’nde temizlik ve hijyen alanında iş güvenliği eğitimi verildi.

Germencik Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve sağlıklı hizmet sunma hedefiyle personeline yönelik eğitim programlarını sürdürüyor. Son olarak, belediye personeline temizlik, hijyen ve iş güvenliği konularında kapsamlı bir eğitim verildi. Germencik Belediyesi, hizmet içi eğitimlerin hem personelin bilinçlenmesine hem de vatandaşlara sunulan hizmetlerin standardının yükseltilmesine katkı sağladığını belirtti. Eğitim programlarının belirli aralıklarla tekrarlanacağını ifade eden Germencik Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için personellerimize yönelik temizlik ve hijyen alanında iş güvenliği eğitimi verdik. Hizmet kalitemizi arttırma adına eğitim programlarımız periyodik olarak sürüyor" ifadeleri yer aldı.