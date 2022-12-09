Germencik Belediyesi tarafından açılan ücretsiz halk oyunları kursuna minikler, yoğun ilgi gösteriyor. İlkokul ve anasınıfı öğrencileri kategorisi olarak süren kurslara kayıtlar devam ederken, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ata mirasına sahip çıktıklarını, kültürün gelecek kuşaklara da aktarılması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Germencik Belediyesi tarafından açılan ücretsiz halk oyunları kursuna minikler, yoğun ilgi gösteriyor. İlkokul ve anasınıfı öğrencileri kategorisi olarak süren kurslara kayıtlar devam ederken, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ata mirasına sahip çıktıklarını, kültürün gelecek kuşaklara da aktarılması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Asli belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra yöre kültürünün yaşatılması için de birçok projeyi hayata geçiren Germencik Belediyesi, halk oyunları kursu ile ilkokul ve anasınıfı öğrencilerine hitap ediyor. Germencik Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezinde devam eden kurslarda, ilkokul ve anasınıfı öğrencileri olmak üzere eğitimler iki kategoride veriliyor. Perşembe günü 16.00’da ilkokul, cuma günü 10.00’da da ana sınıfı öğrencileri eğitim alıyor.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ilçedeki çocuklar için yöresel kültürün önemli yapı taşlarından biri olan halk oyunları kursları düzenlediklerini söyledi. Belediye Başkanı Öndeş, “Geçmişimizden bize miras kalan kültürümüzü gelecek nesillerimize aktarıyor, değerlerimizi de bu gibi çalışmalarla yaşatıyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız devam edecek. Ücretsiz verdiğimiz halk oyunları kurslarımıza tüm öğrencilerimiz katılabilir.” diye konuştu.

Kurslara katılmak isteyen öğrenciler kayıtlarını, Germencik Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezinde yaptırabiliyor.