Germencik Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlayan araçları satarak, oluşturduğu kaynakla 3 otomobil satın aldı. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Halkımızın parasını halkımızın hizmetine sunmayı ve israfı engelleyip tasarruf sağlayacak adımlar atmayı sürdüreceğiz” dedi.

Germencik Belediyesi, yüksek yakıt ile tamirat masrafı artan ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçları, Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi gereği, kamu ihale kanunu usullerine uygun olarak önceki dönemde satın alınan lüks sınıftaki araçların satışını gerçekleştirdi. Satıştan elde edilen gelirle belediye, daha ekonomik ve daha tasarruflu 3 otomobil satın alarak araç filosuna ekledi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından belediyeye kazandırılan sıfır otomobiller, belediye binası önünde sergilendi.

İsrafı engelleyip tasarruf sağlayacak adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Ekonomik ömrünü tamamlayan ve gerek yakıt gerekse tamir masrafı yüksek olan araçlarımızın satışını gerçekleştirerek israfın önüne geçtik. Onların yerine yeni ve tasarruflu 3 yeni araç satın alıp halkımıza hizmet için araç filomuza ekledik. Geçen yıl da aynı yolla 3 araç daha alarak araç filomuzu güçlendirmiştik. Halkımızın parasını halkımızın hizmetine sunmayı ve israfı engelleyip tasarruf sağlayacak adımlar atmayı sürdüreceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun.” diye konuştu.

Belediye geçen yıl da 3 araç daha satın alarak filosunu güçlendirmişti.