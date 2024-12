Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, halkla olan güçlü bağını her fırsatta pekiştirmeye devam ederken, Zencirci son olarak okul dönüşü kendisini ziyarete gelen öğrencileri makamında ağırladı.

Geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirilen seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nden Germencik Belediye Başkanı olarak seçilen Burak Zencirci, göreve geldiği günden bu yana ilçe halkı ile bağlarını güçlü tutuyor. Sadece ilçedeki büyükleriyle değil, aynı zamanda gençlerle de güçlü bir iletişim ve bağ kuran Başkan Zenciri fırsat bulduğu her an ya makamında yada sokağa inerek vatandaşlarla buluşuyor. Vatandaşlarına yakın durmayı ve onlarla samimi ilişkiler kurmayı ilke edinen Başkan Zencirci, her yaş grubundan vatandaşlar ile buluşarak halkla arasındaki bağı daha da güçlendiriyor.

Bu çerçevede Başkan Zencirci son olarak okul dönüşü kendisini ziyarete gelen öğrencileri ağırladı. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Zencirci, "Okul dönüşü ziyaretime gelen kıymetli öğrencilerimi ağırladım. Günümüzü güzelleştiren güzel kızlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz" diyerek öğrencilere duyduğu memnuniyeti dile getirdi.