Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından ’ilin ahisi’ seçilen terzi İsmail Gülcan’ı ziyaret ederek hediye verdi. Ahilik kültürünün yüz yıllardır süre gelen bir sistem olduğunu ifade eden Başkan Öndeş, Gülcan’a da sağlıklı ömür diledi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından ’ilin ahisi’ seçilen terzi İsmail Gülcan’ı ziyaret ederek hediye verdi. Ahilik kültürünün yüz yıllardır süre gelen bir sistem olduğunu ifade eden Başkan Öndeş, Gülcan’a da sağlıklı ömür diledi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Camikebir Mahallesi’nde 62 yıldır terzilik yapan 74 yaşındaki İsmail Gülcan’ı iş yerinde ziyaret etti. Gülcan’a Türk bayrağının da aralarında bulunduğu çeşitli hediyeler veren Başkan Öndeş, ilin ahisinin, Germencik ilçesinden seçildiğini öğrendiğinde mutlu olduğunu söyledi. Ahilik kültürünün, gelecek yıllarda da devam etmesi yönünde görüş bildiren Öndeş, “Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından ilin ahisi seçilen ilçemizin sevilen esnafı 74 yıllık ömrünün 62 yılını terzilik zanaatına adayan İsmail Gülcan amcamızı ziyaret ederek, tebrik ettik. Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesi eşit gören ahilik sistemi yüz yıllardır süre gelen ekonominin temellerini koruyan bir modeldir. Anadolu’da yaşayan halkın ticaret, sanat ve çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan ahilik kültürü ve felsefesi, toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas almıştır. Bu öneme binaen ilin ahisi seçilen terzi İsmail amcayı tekrardan tebrik eder, sağlıklı ömürler dilerim" dedi.

Başkan Öndeş, ahilik haftasının tüm esnaf ve sanatkarlara hayırlı olmasını temenni etti. Gülcan da ilin ahisinin seçilmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, Başkan Öndeş’e nazik ziyareti ve tebriklerinden dolayı teşekkür etti.