Germencik Belediye Başkan Yardımcısı ve Germencik CHP Belediye Meclis Üyesi Onur Kocabaş’ın vefat eden dedesi Necdet Kocabaş toprağa verildi.

Germencik Belediye Başkan Yardımcısı ve Germencik CHP Belediye Meclis Üyesi Onur Kocbaş’ın dedesi Necdet Kocabaş, bir süredir tedavi görüyordu. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Kocabaş hayatını kaybetti. Kocabaş için İstasyon Camii’nde cenaze töreni düzenlenirken, öğle namazın müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hıdırbeyi Mezarlığı’nda toprağa verildi .Cenaze törenine Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, CHP İlçe Başkanı Tayfur Bozdağ, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.