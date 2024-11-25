Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Geriş Köyü’nün 5 mahallesinde kalan vatandaşlar belediye sınırlarına geçmek için topladıkları imzaların ardından köyde referandum kararı alındı. Demokrasi hakkını kullanan vatandaşlar sandığa giderek tercihlerini ’Evet’ olarak verdi.

İlçeye bağlı Geriş Köyü’nde vatandaşlar belediye sınırlarına dahil olabilmek için imza topladı. Toplanan imzaları İlçe Kaymakamlığı’na teslim edilmesinin ardından köyde bulunan Salihoğlu, Recepoğlu, Şabanoğlu, Merkez ve Orta Mahalle de referandum kararı alındı.

Köyün 5 mahallesinde kurulan iki sandıkla birlikte vatandaşlar tercihlerini kullanmak için sandığa gitti. Sabah saatlerinde başlayan referandum akşam saat 17.00’de sona erdi. Toplam 287 seçmenn bulunduğu 5 mahallede 211 oy kullanıldı. Kullanılan oylardan 183’ü ’Evet’ oyu çıkarken, 28 ise ’Hayır’ oyu çıktı.

Referandumun sonuçlanmasıyla birlikte Geriş Köyü’nün 5 mahallesi Çaycuma Belediye sınırlarına dahil oldu.