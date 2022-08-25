Denizli’de yağışla birlikte kayganlaşan yolda sürüklenmeye başlayan tırın karıştığı kazada faciadan dönüldü. Üzerine doğru gelen tırı fark eden sürücü, son anda yaptığı geri vites manevrası sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu.

Denizli’de yağışla birlikte kayganlaşan yolda sürüklenmeye başlayan tırın karıştığı kazada faciadan dönüldü. Üzerine doğru gelen tırı fark eden sürücü, son anda yaptığı geri vites manevrası sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu.

Kaza, dün öğleden sonra Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya’dan Denizli istikametine seyir halinde olan tır, Cankurtaran rampasından inişine devam ettiği sırada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna doğru sürüklenmeye başladı.

Yaptığı manevra hayatını kaybetti

O esnada istasyonun yanındaki tali yoldan karşıya geçmek için bekleyen otomobil sürücüsü Ruhi Sevim, üzerine doğru sürüklenerek gelmekte olan turu fark etti. Soğukkanlı bir refleksle otomobili geri vitese takarak manevra yapan Ruhi Sevim, son anda yaptığı hamle sayesinde tırın altında kalmaktan kurtuldu.

Sürünün ölümden saniyelerle kurtulduğu kazada, otomobile çarpmadan sürüklenemeye devam eden tır, yolun kenarındaki bankete hızla çarptıktan sonra istasyona metreler kala durabildi. Yaşanan korku dolu anlar, istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan tırın sürüklendiği, otomobilin geri vites yaparak ezilmekten son anda kurtulduğu ve istasyonunda kazaya şahit olanların panik dolu anları yer aldı.