18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için sensörlü cilt altı glukoz izlem cihazlarını SGK; tarafından geri ödeme kapsamına alındı. 2024 Kasım sonu itibarıyla geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısı 8 bin 845’e yükseldi.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısının 2000’li yıllarda 3 bin 986 iken 2024 Kasım sonu itibarıyla 8 bin 845’e yükseldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Aralık’ta açıklanan önemli bir konuyu daha hayata geçirdiklerini aktaran Işıkhan, “Tip 1 Diyabet hastalığıyla ilgili, 18 yaş altındaki hastalarımıza, evlatlarımıza sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını SGK tarafından geri ödeme kapsamına aldık. Evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun.” diye konuştu.

????18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glukoz izlem cihazlarını, SGK tarafından geri ödeme kapsamına aldık. pic.twitter.com/Vr2EQv52u7— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) December 15, 2024

Işıkhan, 2025 yılı bütçesini en verimli şekilde kullanacaklarını dile getirerek, insana yakışır işler, adil büyüme, güçlü istihdam, kalıcı refah, sosyal diyalog, herkes için sosyal güvence, emeğe vefa, güvenli iş ve sağlıklı iş gücü ilkeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde üretmeye, çalışmaya ve istihdamı artırmaya devam edeceklerini kaydetti.