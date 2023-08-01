Adana’da geri manevra yapan kamyonetin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Çukurova ilçesi Şair Hasibe Hatun Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Ahmet T., idaresindeki 01 AHY 539 plakalı kamyonetle geri manevra yaparken, kavşaktaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Emek Şenyılmaz’a (66) çarptı. Bir süre ilerledikten sonra aracın sarsılmasıyla kontağı kapatıp, aşağı inen Ahmet T., Şenyılmaz’ın kanlar içinde yattığını gördü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Şenyılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Şenyılmaz’ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücünün, polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.