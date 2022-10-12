Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde İbrahim Karakaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, gece saatlerinde Kıbrıscık ilçesi Deveci köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametine seyir halinde olan İbrahim Karakaya idaresindeki 14 EV 121 plakalı tavuk kasası yüklü kamyon, dik rampayı çıktığı sırada geri kaydı. Yolda kayan kamyonu durduramayan sürücü Karakaya, aşağı atlamak istediği sırada aracın altında kaldı.

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