Oğuzeli Direkli Geri Gönderme Merkezinde önümüzdeki dönemde olabilecek toplumsal olayların önüne geçmek ve olaylara hazırlık seviyesini yerinde görmek amacıyla tatbikat yapıldı. Gaziantep Valiliğinin koordinesinde Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleşen Acil Müdahale tatbikatına İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Oğuzeli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli de katıldı.

Gaziantep’te 195 personelin katılımıyla Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünde meydana gelebilecek isyan, yangın, firar ve benzeri olumsuz durumlara müdahale konusunda tatbikat yapıldı.

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