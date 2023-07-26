AKKON Araç Kiralamacılar Konfederasyonu Eskişehir ve İç Anadolu Bölge Temsilcisi Süreyya Öngel, sektörde en büyük sıkıntıyı kötü niyetli kişilerden yana yaşadıklarını belirterek, “Arabalarımızı alıp, götürüp, getirmeyenler ve satan ya da parçalayanlar var” dedi.

Günümüzde birçok vatandaş, gerek şehir içi gerekse şehir dışı yolculuklarında kiralık araç kullanıyor. Araç kiralama şirketleri ise hizmet verdiği kötü niyetli vatandaşlardan dolayı yaşadığı maddi kayıplarla mücadele vermeye devam ediyor. Kiralanan araçların geri getirilmemesi, çalınması veya parçalanması ile karşı karşıya kalarak mağduriyet yaşanmasıyla ilgili konuşan AKKON Araç Kiralamacılar Konfederasyonu Eskişehir ve İç Anadolu Bölge Temsilcisi Süreyya Öngel, “Sorunlarımızı dile getiren bir yetkili organımız, sahip çıkanımız yok” dedi.

“Arabalarımızı alıp, götürüp, getirmeyenler ve satan ya da parçalayanlar var”

Kötü niyetli kişilerin kiraladığı aracı geri getirmediğini, sattığını veya parçaladığını, bu durumun ise kendilerine büyük maddi kayıp oluşturduğunu belirten Süreyya Öngel, “Sektörümüzle ilgili çok ciddi sorunlar yaşamaktayız. Arabayı kiraladıktan sonra götürüp satan art niyetli insanların ceza almamasından yana büyük problemlerimiz var. Ayrıca firmaların isimlerini ve logolarını internet üzerinden kopyalayarak insanlardan para alan bir sürü dolandırıcı firma var. Bununla ilgili devlet yetkililerimizin bize destek çıkmaları konusunda büyük bir yardıma ihtiyacımız var. İyi niyetli olanların yanı sıra art niyetli olan çok fazla insan var. Arabalarımızı alıp, götürüp, getirmeyenler ve satan ya da parçalayanlar var. Bu tür insanlarla karşılaşıyoruz ve biz bunları devlet yetkililerimiz ile hukuksal birimlere bildirdiğimizde gerekli desteği göremeyip, büyük sorunlar yaşıyoruz. Hukuki olarak şöyle bir sorunumuz var, yaptığımız iş gereği aracı kendi ellerimizle teslim ettiğimiz için, emniyet suiistimal suçu olduğundan suçlular yakalansa bile herhangi bir ceza almadan rahatlıkla serbest bırakılabiliyorlar. Eskiden araç hırsızlığı vardı, şu anda bunun yerine araç kiralama var. İnsanlar sokaklardan araba çalmak yerine araç kiralayarak amaçlarına daha çabuk ulaşabiliyorlar. Biz suçlu duruma düşüyoruz” dedi.

“Sorunlarımızı dile getiren bir yetkili organımız, sahip çıkanımız yok”

Büyük bir sektöre sahip olmalarına rağmen kendi sorunlarını dile getiren hiç kimsenin olmadığını söyleyen Öngel, “Şu anda en ufak araç 800-900 bin liradan başlıyor. Malımız gidiyor, sorun yaşıyoruz. Türkiye genelinde 80 vilayette şu anda ortalama 340 bin civarında kiralık araç var. Yani bu sektör olarak çok büyük bir sayı ve sektörümüz sadece sigorta olarak yıllık ortalama 8 buçuk milyar lira civarında para ödemektedir. Bunun haricinde aracın bakımı, lastiği ve diğer yan kolları saydığım zaman ticaret hayatına ciddi bir katkı sağlayan sektörüz olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama bu kadar büyük bir sektör olmamıza rağmen maalesef sorunlarımızı dile getiren bir yetkili organımız, sahip çıkanımız yok. Rent A Car’lar olarak çok ciddi sorunlar yaşama sebebimiz de sahipsiz kalmamızdan kaynaklanıyor” diye konuştu.

“Firma isimlerini ve logolarını kopyalayıp internet üzerinden dolandırıcılık yapıyorlar”

Birçok vatandaşın çalıntı isim ve logolar kullanılarak dolandırıldığını, buna karşı internetten araç kiralama gibi risklerin alınmaması gerektiğini belirten AKKON Araç Kiralamacılar Konfederasyonu Eskişehir ve İç Anadolu Bölge Temsilcisi Süreyya Öngel, şu ifadeleri kullandı:

“Yurt dışından gelen gurbetçilerin ortalama yüzde 60’ı araç kiralamaktadır. Bunların büyük bir çoğunluğu Türkiye çapında 2 şeye para harcıyor, biri oto kiralama, diğeri otel. Maalesef devletimiz otel hizmetlerine her türlü desteği sağlamasına rağmen Rent A Car olarak bizim en ufak bir şekilde ismimiz dahi geçmemektedir. Bazı art niyetli insanlar yurt dışından olsun, Türkiye’nin içinden olsun bilgisayar konusunda uzman kişiler büyük firmaların, yerel firmaların isimleri ile logolarını taklit ederek, internet üzerinden reklam veriyorlar ve insanları dolandırıyorlar. Biz burada aracı normalde bin TL’ye kiraya veriyorsak adam 300-500 TL’ye veriyorum deyip, insanlardan büyük miktarlarda kapora alarak mağduriyet oluşturuyor ve arabaları teslim etmiyor. Zaten öyle bir firma da yok. Sadece insanların ciddi miktarda paralarını alıp onları mağdur ediyorlar. İnsanlara söyleyeceğim tek şey, tanımadığı ve adresini bilmediği insanlara internetten para yollamasınlar. Çünkü internet üzerinden para yollayanların abartısız 10’da 9’unun paraları gidiyor. Kiralama sektöründe ‘önce kapora alalım, ondan sonra arabanı verelim’ diye bir çalışma yok. Kiralanırken parası alınır, ondan sonra araba teslim edilir.”