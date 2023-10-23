Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi’nde yaşandı. Atık malzemelerin biriktirildiği bir geri dönüşün tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek daha fazla yayılmadan söndürmeyi başardı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.