Kütahya Belediyesi, uygulanan çalışmalarla hem doğaya hem de ekonomiye kazandırıyor.

Kütahya Belediyesi, uygulanan çalışmalarla hem doğaya hem de ekonomiye kazandırıyor.

Dünyanın önemli sorunlarından biri olan küresel ısınmaya bağlı olarak gelişen iklim değişikliği, çevre, hava, su ve toprak kirliliği ülkemizi de önemli derecede etkiliyor. Ülkemize örnek olan çevre yatırımlarını hayata geçiren Kütahya Belediyesi, yeni yatırımlar ve uygulamalar ile hem doğaya hem de ekonomiye katkıda bulunuyor. Sıfır Atık konusunda sergilediği performansı gün geçtikçe artıran Kütahya Belediyesi, geri dönüşümle sera gazı salınımı azaltıyor, binlerce ağacı kesilmekten kurtarıyor ve büyük oranda enerji tasarrufu sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Kütahya Belediyemiz bünyesindeki tesislerde son 6 aylık (Temmuz-Aralık 2022) dönemde 2 bin 419 ton kâğıt, karton ve ambalaj atığının geri dönüşümü sağlandı ve 41 bin 134 ağaç kesilmekten kurtuldu. Ayrıca, 428 bin 178 kilogram sera gazı salınımı azaltıldı, 9 milyon 920 bin 577 KWh enerji tasarrufu, 6 bin 49 metreküp depolama alanı kazancı sağlandı. Yine son 6 aylık dönemde, 908 bin 996 kilogram plastik ambalaj atığı geri dönüşümle hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağladı. Yapılan geri dönüşümle, 37 bin 268 kilogram sera gazı salınımının azaltılması, 14 bin 816 varil petrol tasarrufu, 5 milyon 248 bin 542 KWh enerji tasarrufu ve 2 bin 90 metreküp depolama alanı kazancı elde edildi.11 bin 931 kilogram metal ambalaj atığının geri dönüştürüldüğü tesislerimizde son 6 ayda, 15 kilogram hammadde tasarrufu, 35 metreküp depolama alanı kazancı, bin 133 sera gazı salınımının azaltılması ve 7 bin 659 KWh enerji tasarruf edildi. Sıfır Atık Projesi çerçevesinde ’Doğanın Pili Bitmesin’ bilinciyle hareket eden Kütahya Belediyemiz, düzenlediği kampanyalarla bin 650 kilogram atık pil toplayarak, atık pillerin doğaya ya da çöpe gitmesini engelledi. Bitkisel atık yağları da toplayan ekiplerimiz, son 6 aylık dönemde bin 972 litre bitkisel atık yağı topladı ve 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği göz önüne alındığında, sularımızın temiz kalmasını sağladı" denildi.