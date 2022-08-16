Bergama Belediyesinin yürütmüş olduğu "Ambalaj Atığı Topla Kaan Efe’ye Nefes Ol" kampanyasından elde edilen gelir, SMA hastası Kaan Efe’nin İzmir Valiliği onayı ile açılan banka hesabına yatırıldı.

Bergama Belediyesinin yürütmüş olduğu "Ambalaj Atığı Topla Kaan Efe’ye Nefes Ol" kampanyasından elde edilen gelir, SMA hastası Kaan Efe’nin İzmir Valiliği onayı ile açılan banka hesabına yatırıldı.

Bergama Belediyesi, SMA hastası Kaan Efe için bir kampanyaya öncülük etti. Bu çerçevede, "Ambalaj Atığı Topla Kaan Efe’ye Nefes Ol" kampanyası düzenlenirken, Bergama’da 7’den 77’ye tüm vatandaşların desteğiyle ambalaj atıkları toplandı. Ambalaj atıklarının geri dönüşüme gönderilmesi ile elde edilen gelir, Kaan Efe’nin sağlığına kavuşması için İzmir Valiliği onayı ile açılan banka hesabına yatırıldı.

Kaan Efe’nin babası Barış Şanal ile bir araya gelen Bergama Belediyesi Başkan Yardımcıları Cüneyt Umutlu ve Aşkın Uyar da, kampanyanın önemine dikkat çekerek, kampanyanın düzenlenmesi ve yürütülmesinde emeği olan temizlik işleri ve çevre koruma müdürlüğüne, kampanyaya katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan yardımcıları ayrıca, Kaan Efe’ye Nefes Ol Kampanyasına destek çağrısında bulunarak, kampanyaya gerek tüm operatörlerden SMS atarak, gerekse İzmir Valiliği onayı ile açılan banka hesaplarına yardımların gönderilebileceğini ifade etti.