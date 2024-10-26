Türkiye, geri dönüşümde dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında. Bu alanda yapılan yatırımlar Türkiye’yi dünyada ön plana çıkardı.

Avrupa Birliği’nin tüm ürünlerde kullanılan plastik ambalajların geri dönüşümden elde edilmesi için regülasyonlar oluşturduğunu ifade eden Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu, “Eğer ürünün ambalajı Avrupa Birliği’nin geri dönüşüm şartına uymuyorsa, o ürün Avrupa ülkelerine satılamayacak. Ancak Türkiye geri dönüştürülmüş plastik ambalajlarda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında. Türkiye’nin bu alandaki hazırlıkları da çok ileri seviyede. Çok iyi ilerlediğimiz için Avrupa kendini koruma altına almak istiyor. Avrupa ülkeleri Türkiye’den bu performansı beklemiyordu. Avrupa’nın beklemediği kadar geri dönüşüme yatırım yaptık. Biz iyi yapınca bu sefer Avrupa şu endişeye düştü” dedi.

’Yeni regülasyonlar ışığında ambalajda Avrupa gerçeği ve gelişen global pazarlar’ başlığıyla düzenlenen kongrede, Eroğlu, Türkiye’nin Avrupa kıtasında en büyük 2., dünyada da en büyük 6. plastik mamul üreticisi olduğunu dile getirerek, “Türkiye’de her yıl 11 milyon ton plastik mamul üretimi yapılıyor. Bu 11 milyon tonun kırılımı yapıldığında da yüzde 40’ı, yani en büyük kısmı ambalaja gidiyor. Dolayısıyla plastik sektörü dediğimiz zaman ambalaj çok özel ve ayrı bir yere sahip. Diğer taraftan ambalaj ihracatının yüzde 70’ini de plastik ambalaj ihracatı oluşturuyor. Tüm bu değerlendirmeler ışığında bakıldığında düzenlenen kongrenin hem plastik sektörü için hem de ambalaj sektörü için ne kadar önemli olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor” dedi.

Eroğlu, “Geçmişte ürünlerin uzun ömürlü olması, dış etkenlerden korunması, tarladan sofraya ulaşmasının kolaylaşması gibi konular ambalaj denilince akla gelenler arasındaydı. Günümüzde ise ambalajlar geri dönüşümden elde edilsin, mikroplastik olmasın, çevreye daha uyumlu üretim olsun konuları ön plana çıkıyor. Son dönemlerde de kongremizin temelini de bu konular yani sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm oluşturuyor. İstanbul Ticaret Odası ile birlikte düzenlediğimiz bu kongrede hem sektörümüzün durumunu hem de geleceğimizi konuşurken, aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışından sektör temsilcilerini ağırlıyoruz. Türkiye, kendi geri dönüşüm programını hazırlayan ilk ülke oldu. Artık AB onaylı kendi güvenilir geri dönüşüm sertifikalarımızı verebilecek duruma geldik. Biz iyi yapınca bu sefer Avrupa şu endişeye düştü. Avrupa şu anda ekonomik anlamda üretim üssü konumundan geri düşmeye başladı. Üretim Doğu’ya kaymaya başladı. Türkiye de üretim tarafında parlayan bir yıldız oldu. Bu gelişmeler sebebiyle Avrupa oyunun kurallarını değiştirmeye çalışıyor” diye konuştu.