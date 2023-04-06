Samsun’un Atakum Belediyesi doğayı korurken para kazandıran “Katık Otobüsü” ile bugüne kadar yaklaşık 20 ton atık topladı.

Atakumluların evsel atıklarını ücret karşılığında geri dönüşüme kazandırmak için yaklaşık dört aydır faaliyet gösteren “Katık Otobüsü” yoğun ilgi görüyor. Belediye ekipleri, hafta içi her gün kentin farklı noktalarında konuşlandırdığı otobüsle Atakumluların geri dönüştürülebilir atıklarını ücret karşılığında topluyor. Çevre dostu uygulama ile atıklar yeniden üretim sürecine dahil edilirken hem aile hem de ülke ekonomisine destek sağlanıyor.

Geri dönüşüme 20 ton atık

Otobüsün hizmete sunulduğu Aralık 2022 tarihinden itibaren yaklaşık 20 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Atakum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, Katık Otobüsü ile 10 ton 858 kg kağıt, 5 ton 296 kg plastik,1 ton 392 kg metal,1 ton 229 kg cam ve 598 lt bitkisel atık yağ topladı. Ekipler, belediyenin sosyal medya hesaplarında önceden açıklanan mahallelerde hafta içi 8.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Katık Otobüsü’nde güncel atık alım fiyatları şu şekilde:

Atık yağ litre başına 8 TL, kilo bazında karton 1.30 TL, pet 5 TL, kitap 2 TL, metal ve karışık plastik 3.5 TL, cam 0.10 TL, kola kutusu 10 TL.